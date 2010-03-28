Написать статью о справочной информации.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок358 просмотров

Необходимо написать обзорную статью.

15 лет назад
RedApple
Юрьевич 
54 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
Работа была выполнена быстро и самое главное качественно. Спасибо. Рекомендую!!
Роман - грамотный заказчик, который четко знает, что хочет получить в итоге и ставит четкое ТЗ исполнителю. Вежливый, порядочный, никаких проблем с оплатой. С удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

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