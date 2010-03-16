Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему". Оплата будет производиться через WMR деньги. Минимум 100 сообщений. Короткие и глупые сообщения не оплачиваются. Нельзя ...
Приватный проект для Дерягиной Ольги
Копирайт по детским товарам. Сроки – неделя. Сумма – 1100 руб.
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