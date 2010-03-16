Приватный проект для Дерягиной Ольги

$36
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки127 просмотров

Копирайт по детским товарам. Сроки – неделя. Сумма – 1100 руб.

15 лет назад
skromnaya
Елена 
42 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$36
5 дней
Все сделано грамотно и быстро. С удовольствием работаю с Ольгой.
Как всегда, все замечательно. Интересная тема, негорящие сроки, оплата сразу и полностью. Спасибо!

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад

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