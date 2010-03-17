Написать промо-письмо-предложение

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок196 просмотров

Добрый день.

Для рассылки необходимо написать текст:

1. Данное письмо будет разослано психологам, потенциальным посетителям сайта http://www.psydom.ru с целью привлечения их в наш каталог, прежде всего для увеличения их же клиентской базы. Письма буду отправляться по электронной почте (не спам), поэтому было бы здорово, если спам-фильтр их ловить не будет :).

По длинне текста никаких особых требований нет, но думаю, большим он быть не должен. Всё должно быть легко, чётко и лаконично.

По срокам: Хотелось бы сегодня к вечеру определиться с исполнителем, завтра к вечеру получить готовый текст.

Предпочтение отдам новичку, но, естественно, с опытом подобных писем.

Жду заявок.

Очень прошу, указывайте цену за готовый текст письма, а не за килознаки.

Предожения скрыты.

Писать только в проект - остальным игнор.

По оплате: только ЯД.

П.С. Если сотрудничество понравится будет ещё два заказа на схожие письма.

15 лет назад
vizufon
42 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

danda
Юлия 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Всё сделано в срок. Продолжаем сотрудничество.
Прекрасный пример НОРМАЛЬНОГО заказчика! Внятно разъясняет задачи и акценты. И вообще приятно было пообщаться!

Заявки фрилансеров

danda
Юлия 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Наполнение форума. Тематика - "Спорт"

    Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему". Оплата будет производиться через WMR деньги. Минимум 100 сообщений. Короткие и глупые сообщения не оплачиваются. Нельзя ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайт и размножение текста

    Необходимо из предоставленного текста (http://freeway.kz/text.txt) произвести рерайт и размножить статью в количестве 5 штук. Текст должен быть SEO-оптимизирован + в объеме не менее 2000 символов (без пробелов). Необходимые ключевики: компьютер, Интернет, электронные ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание статей

    Необходимы статьи. Темы разные. Желательно близкие к теме ремонта, но не принципиально. Одна статья порядка 2200 знаков. Написание, рерайт, сканирование роли не играет. Необходимое условие: в статьях должны быть органично вписаны ключевые ...

    Написание статей
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Статья про одежду оптом

    $5

    Статья 5000 символов про: блузки оптом дизайнерская одежда оптом дизайнерские платья оптом женская молодежная одежда оптом женская одежда опт женская одежда оптом женская одежда оптом ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • МЛМ текст на английском

    $250

    Срочно!!! Нужен человек с опытом написания текстов для Сетевого маркетинга (МЛМ). Интриги, крючки, призывы, постскрипутм и т.д. - с учетом терминологии и смысла МЛМ. От Вас: Портфолио с работами, ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продать онлайн сервис

    Есть идея онлайн сервиса. Сервис очень серьезный и расчитан на сша. Сервисом заинтересовалась одна из крупных американских компаний. Но на данный момент ничего нет: ни дизайна, ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад