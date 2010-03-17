Написать промо-письмо-предложение

Добрый день.

Для рассылки необходимо написать текст:

1. Данное письмо будет разослано психологам, потенциальным посетителям сайта http://www.psydom.ru с целью привлечения их в наш каталог, прежде всего для увеличения их же клиентской базы. Письма буду отправляться по электронной почте (не спам), поэтому было бы здорово, если спам-фильтр их ловить не будет :).

По длинне текста никаких особых требований нет, но думаю, большим он быть не должен. Всё должно быть легко, чётко и лаконично.

По срокам: Хотелось бы сегодня к вечеру определиться с исполнителем, завтра к вечеру получить готовый текст.

Предпочтение отдам новичку, но, естественно, с опытом подобных писем.

Жду заявок.

Очень прошу, указывайте цену за готовый текст письма, а не за килознаки.

Предожения скрыты.

Писать только в проект - остальным игнор.

По оплате: только ЯД.

П.С. Если сотрудничество понравится будет ещё два заказа на схожие письма.