Проект для Минасян Кристина (kristem)

«Время-деньги» мы привыкли к этой фразе, порой она пролетает мимо наших ушей, особенно когда нас не касается, но, когда ты сталкиваешься с ситуацией, когда «надо было вчера» единственнный спаситель, к кому здесь можно обратиться – это Кристина! Очень внимательная, добрая, альтруитивная и не доказывает как некоторые свою исключительность с одной лишь целью: убедить заказчиков платить дорого. Можно сделать некачественную работу и за месяц. Проверить качество работы – нет проблем. Поэтому основной критерий – время! Срочность выполнения задания не достигается навыками копирайтера, срочность достигается способностью и умением подключить к работе максимум профессиональных копирайтеров и независмо от обьема заказанного проекта выполнить заказ за 2 дня! Карл Маркс в своём капитале писал: Прибыль создается за счёт прибавочной стоимости, которая в свою очередь создается руками рабочих, и чем больше рабочих рук, тем больше прибыль и ниже себестоимость!» Что собственно и получается у Кристины: очень низкая себестоимость, быстрота и качество. Молодец, Кристина! Мне не жалко ей добавить бонус, что я и сделал! Если ваша основная задача в инете зарабатывать, тогда важно првильно организовать свой бизнес, это очень важно, потому что в инете работает закон больших чисел. Но, если этого не понимать, то тогда вы станете просто рабом самого себя! Вам это надо?