Добрый день. Для рассылки необходимо написать текст: 1. Данное письмо будет разослано психологам, потенциальным посетителям сайта http://www.psydom.ru с целью привлечения их в наш каталог, прежде всего для увеличения их же клиентской базы. Письма ...
Проект для Минасян Кристина (kristem)
Описание задания и требования к его выполнению приведены в приложении
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо написать обзорную статью.Завершен15 лет назад
- $20
Копирайт по детским товарам, велосипедам. Сроки – неделя. Сумма – 600 руб.Завершен15 лет назад
- $36
Копирайт по детским товарам. Сроки – неделя. Сумма – 1100 руб.Завершен15 лет назад
Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему". Оплата будет производиться через WMR деньги. Минимум 100 сообщений. Короткие и глупые сообщения не оплачиваются. Нельзя ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо из предоставленного текста (http://freeway.kz/text.txt) произвести рерайт и размножить статью в количестве 5 штук. Текст должен быть SEO-оптимизирован + в объеме не менее 2000 символов (без пробелов). Необходимые ключевики: компьютер, Интернет, электронные ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимы статьи. Темы разные. Желательно близкие к теме ремонта, но не принципиально. Одна статья порядка 2200 знаков. Написание, рерайт, сканирование роли не играет. Необходимое условие: в статьях должны быть органично вписаны ключевые ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Статья 5000 символов про: блузки оптом дизайнерская одежда оптом дизайнерские платья оптом женская молодежная одежда оптом женская одежда опт женская одежда оптом женская одежда оптом ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Приветствую. Необходимо сделать финансовый анализ предприятия + графики, предпочтительно используя программу ФинЭкАнализ (возможно здесь есть кто-то у кого есть лицензия) (http://1fin.ru/)Копирайтинг5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Срочно!!! Нужен человек с опытом написания текстов для Сетевого маркетинга (МЛМ). Интриги, крючки, призывы, постскрипутм и т.д. - с учетом терминологии и смысла МЛМ. От Вас: Портфолио с работами, ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт15 лет назад