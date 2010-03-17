Проект для Минасян Кристина (kristem)

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка131 просмотр

Описание задания и требования к его выполнению приведены в приложении

15 лет назад
rossnikki
72 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$10
1 день
«Время-деньги» мы привыкли к этой фразе, порой она пролетает мимо наших ушей, особенно когда нас не касается, но, когда ты сталкиваешься с ситуацией, когда «надо было вчера» единственнный спаситель, к кому здесь можно обратиться – это Кристина! Очень внимательная, добрая, альтруитивная и не доказывает как некоторые свою исключительность с одной лишь целью: убедить заказчиков платить дорого. Можно сделать некачественную работу и за месяц. Проверить качество работы – нет проблем. Поэтому основной критерий – время! Срочность выполнения задания не достигается навыками копирайтера, срочность достигается способностью и умением подключить к работе максимум профессиональных копирайтеров и независмо от обьема заказанного проекта выполнить заказ за 2 дня! Карл Маркс в своём капитале писал: Прибыль создается за счёт прибавочной стоимости, которая в свою очередь создается руками рабочих, и чем больше рабочих рук, тем больше прибыль и ниже себестоимость!» Что собственно и получается у Кристины: очень низкая себестоимость, быстрота и качество. Молодец, Кристина! Мне не жалко ей добавить бонус, что я и сделал! Если ваша основная задача в инете зарабатывать, тогда важно првильно организовать свой бизнес, это очень важно, потому что в инете работает закон больших чисел. Но, если этого не понимать, то тогда вы станете просто рабом самого себя! Вам это надо?
Спасибо за сотрудничество! Буду рада продолжению!

Заявки фрилансеров

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать промо-письмо-предложение

    Добрый день. Для рассылки необходимо написать текст: 1. Данное письмо будет разослано психологам, потенциальным посетителям сайта http://www.psydom.ru с целью привлечения их в наш каталог, прежде всего для увеличения их же клиентской базы. Письма ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение форума. Тематика - "Спорт"

    Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему". Оплата будет производиться через WMR деньги. Минимум 100 сообщений. Короткие и глупые сообщения не оплачиваются. Нельзя ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайт и размножение текста

    Необходимо из предоставленного текста (http://freeway.kz/text.txt) произвести рерайт и размножить статью в количестве 5 штук. Текст должен быть SEO-оптимизирован + в объеме не менее 2000 символов (без пробелов). Необходимые ключевики: компьютер, Интернет, электронные ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание статей

    Необходимы статьи. Темы разные. Желательно близкие к теме ремонта, но не принципиально. Одна статья порядка 2200 знаков. Написание, рерайт, сканирование роли не играет. Необходимое условие: в статьях должны быть органично вписаны ключевые ...

    Написание статей
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Статья про одежду оптом

    $5

    Статья 5000 символов про: блузки оптом дизайнерская одежда оптом дизайнерские платья оптом женская молодежная одежда оптом женская одежда опт женская одежда оптом женская одежда оптом ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • МЛМ текст на английском

    $250

    Срочно!!! Нужен человек с опытом написания текстов для Сетевого маркетинга (МЛМ). Интриги, крючки, призывы, постскрипутм и т.д. - с учетом терминологии и смысла МЛМ. От Вас: Портфолио с работами, ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад