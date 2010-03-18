Приватно для Казеннова Ольга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка152 просмотра

4 большие статьи. Отличное качество. до 10 утра!

Ключи и подробности на мейл выслал.

15 лет назад
lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

lapa12309
Ольга 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$50
1 день
Уже не первый раз работаем. Качественно и быстро, все что мне нужно! Спасибо за работу, будем и дальше сотрудничать. С ув., Владислав
Владислав радует меня четко поставленными заданиями, с его инструкциями я четко знаю, что должно быть в тексте. Отзывчивый, понимающий, легко решаем текущие вопросы. Спасибо за доверие!

Заявки фрилансеров

lapa12309
Ольга 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад

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