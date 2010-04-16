Приватный проект для Парахонько Виктории vika_par

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка205 просмотров

Написать 150 постов на форумах (список предоставляю).

Сроки - до конца марта.

15 лет назад
OlgaMalinina
38 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vika_par
37 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$18
15 дней
Как всегда - замечательная работа, сделанная с душой. Записываюсь в постоянные заказчики.
Работали не раз, все успешно.

Заявки фрилансеров

vika_par
37 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад

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