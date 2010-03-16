Написание новостей и статей ENG для мед-портала

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок199 просмотров

Написание новостей и статей на английском языке для медицинского портала.

Уровень написания должен быть как у американцев.

Необходимо:

- 2-3 новости в неделю по 250-300 слов

- 5-6 статей в месяц по 400-450 слов

Сотрудничество предполагается на длительный срок...

Написание статей
15 лет назад
nikol_aevich
Петров 
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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