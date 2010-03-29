Оперативный грамотный рерайт

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  2. Копирайтинг
Завершен53 заявки518 просмотров

Нужно рерайтить небольшие тексты (до 10000 символов) за один-два дня. Оплата - 1 доллар за 1000 знаков без пробелов.

15 лет назад
Devider
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lois
62 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$1
1 день
Первый раз Людмила работала со мной в качестве копирайтера - требовался небольшой текст про яхты. Работой остался доволен. Сейчас работаю с Людмилой по рерайтингу. Надо отметить, по рерайтингу очень редкой и не самой приятной тематики. Боюсь сглазить, поэтому скажу просто - Людмила справляется хорошо.

Заявки фрилансеров

Lois
62 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
7 отзывов
15 лет назад