Оперативный грамотный рерайт

Первый раз Людмила работала со мной в качестве копирайтера - требовался небольшой текст про яхты. Работой остался доволен. Сейчас работаю с Людмилой по рерайтингу. Надо отметить, по рерайтингу очень редкой и не самой приятной тематики. Боюсь сглазить, поэтому скажу просто - Людмила справляется хорошо.