Продающая статья на сайт

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Закрыт22 заявки325 просмотров

Нужна продающая, цепляющая клиентов, вызывающая желание позвонить статья на сайт.

Статья на 3 - 4 тыс. символов.

Общая тематика телекоммуникации, организация связи. Тезисы предоставлю после ознакомления с примерами работ.

Если сработаемся, то далее постоянное сотрудничество.

15 лет назад
slavapth
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров