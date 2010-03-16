Разработка ТЗ на проект

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки179 просмотров

На разработку большого сайта требуется разработать ТЗ со схемами (таблички-макеты страниц) и полным описанием функций, действий пользователей, фильтров каталога, заказа и т.п.

Обязательно наличие подобного опыта и примеров ТЗ!

По срокам нужна оперативность, максимум 1 неделя с учетом наших согласований и доработок.

Также отдельно оплачивается финальное тестирование проекта. Возможно полное удаленное ведение проекта.

15 лет назад
outs_rabota
Анатолий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров