Нужно рерайтить небольшие тексты (до 10000 символов) за один-два дня. Оплата - 1 доллар за 1000 знаков без пробелов.
Разработка ТЗ на проект
На разработку большого сайта требуется разработать ТЗ со схемами (таблички-макеты страниц) и полным описанием функций, действий пользователей, фильтров каталога, заказа и т.п.
Обязательно наличие подобного опыта и примеров ТЗ!
По срокам нужна оперативность, максимум 1 неделя с учетом наших согласований и доработок.
Также отдельно оплачивается финальное тестирование проекта. Возможно полное удаленное ведение проекта.
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