Написать 4 статьи на US English

Ищу грамотного копирайтера с хорошим английским (US English) для написания уникальных статей на английском для travel-related порталов.

Требования такие: вы должны в первую очередь уметь быстро находить нужную информацию, во вторых относительно грамотно писать английские уникальные тексты без воды.

В конечном итоге хотелось бы найти человека для 'эпизодическо-постоянной работы. Объем примерно 5000 знаков на статью, бюджет ставлю из рассчета 5 долл. за 1000 знаков без пробелов - это то, что для меня приемлемо для постоянной качественной работы на данный момент. Ваши расценки могут быть иными в любую сторону, я к этому нормально отношусь. Ставьте свою стоимость как нравится, рассмотрим все предложения.

Примерная тематика статей:

1) О мексиканском городке N.

2) История мексиканского городка N.

3) Как добраться в городок N машиной или самолетом.

4) Пляжи городка N.

Писать надо без воды, только по существу, предварительно исследовав вопрос и обсудив со мной все детали задания.

При оставлении заявки просьба дать пример английского текста, написанный вами, на любую из вышеуказанных тем (1 параграф). Если что-то непонятно - спрашивайте плиз. Спасибо!