Написать 4 статьи на US English

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок336 просмотров

Ищу грамотного копирайтера с хорошим английским (US English) для написания уникальных статей на английском для travel-related порталов.

Требования такие: вы должны в первую очередь уметь быстро находить нужную информацию, во вторых относительно грамотно писать английские уникальные тексты без воды.

В конечном итоге хотелось бы найти человека для 'эпизодическо-постоянной работы. Объем примерно 5000 знаков на статью, бюджет ставлю из рассчета 5 долл. за 1000 знаков без пробелов - это то, что для меня приемлемо для постоянной качественной работы на данный момент. Ваши расценки могут быть иными в любую сторону, я к этому нормально отношусь. Ставьте свою стоимость как нравится, рассмотрим все предложения.

Примерная тематика статей:

1) О мексиканском городке N.

2) История мексиканского городка N.

3) Как добраться в городок N машиной или самолетом.

4) Пляжи городка N.

Писать надо без воды, только по существу, предварительно исследовав вопрос и обсудив со мной все детали задания.

При оставлении заявки просьба дать пример английского текста, написанный вами, на любую из вышеуказанных тем (1 параграф). Если что-то непонятно - спрашивайте плиз. Спасибо!

Написание статей
15 лет назад
wrc
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

oleenka
42 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$100
4 дня
Сделана качественная работа. Спасибо.
Надежный заказчик, своевременная оплата! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

oleenka
42 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад

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