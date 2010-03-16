Разработать ТЗ движка и дизайна интернет-магазина!

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка123 просмотра

Разработать ТЗ Движка и дизайна интернет магазина!

15 лет назад
aleks-77
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • 2-3 статьи о бижутерии

    Нужно 2-3 статьи о бижутерии (тенденции весны 2010, как и что выбрать, какого качества и производства бывает и т.д.) Размер 2-3тыс знаков на статью. Цель статей - заинтересовать пользователей информацией, размещенной ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Написать 4 статьи на US English

    $100

    Ищу грамотного копирайтера с хорошим английским (US English) для написания уникальных статей на английском для travel-related порталов. Требования такие: вы должны в первую очередь уметь быстро находить нужную информацию, во вторых относительно ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Статьи, новости, описания

    $1000

    Ищется автор (студия) на постоянную удаленную работу по написанию качественного контента для сайтов. Объем работ в месяц (базово): 1) PR-статьи оригинальные идеи, способные сподвигнуть посетителя, воплощенные в яркую и интересную ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Развить тему форума

    Необходимо написать 5 до 10 постов в жатые сроки. Требования: Понимание рынка транспортных услуг. Понимание что такое логистика экспедирование. цена по договоренности Заявки принимаются только ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продающая статья на сайт

    Нужна продающая, цепляющая клиентов, вызывающая желание позвонить статья на сайт. Статья на 3 - 4 тыс. символов. Общая тематика телекоммуникации, организация связи. Тезисы предоставлю после ознакомления с примерами работ. ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка ТЗ на проект

    $100

    На разработку большого сайта требуется разработать ТЗ со схемами (таблички-макеты страниц) и полным описанием функций, действий пользователей, фильтров каталога, заказа и т.п. Обязательно наличие подобного опыта и примеров ТЗ! По срокам нужна оперативность, ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад