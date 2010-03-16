Есть два сайта автомобильной тематики, каждый сайт рассказывает про определенную автомобильную марку. Нужно добавлять на каждый сайт автомобильные новости. Новости есть двух типов: про конкретную автомобильную марку и просто авто новости общей ...
Написание отзывов на различную технику
Нужны сотрудники для написания отзывов на различную технику для дома и офиса.
Можно смотреть обзор техники в интернете и изменять слова по смыслу. Отзывы должны быть уникальные.
Отзыв должен быть длинной не менее 200 слов (не букв). Нужно несколько тысяч отзывов, заданий всем хватит.
Оплата удобным для Вас способом. Выплата производится с 1-10 число следующего месяца.
Стоимость за отзыв 12 центов. Нужно ежедневно не менее 10 отзывов с каждого кто начал работать.
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