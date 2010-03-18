Приватный проект для olga_pier

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка108 просмотров

Тексты для ИЭК

15 лет назад
MarinaKim
Марина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

olga_pier
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$30
1 день
Ольга - настоящий профессионал своего дела и очень приятный в общении человек!! Работать одно удовольствие! Все было сделано на высочайшем уровне. Обязательно буду обращаться еще.
Очень приятное знакомство с Мариной вылилось в эффективное сотрудничество. Все четко и подробно было расписано, текст принят без правок с первого раза, оплачен сразу же. И тема интересная. Спасибо!

Заявки фрилансеров

olga_pier
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад