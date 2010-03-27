Благотворительные новости

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Завершен5 заявок201 просмотр

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Т.к. проект благотворительный, к сожалению, много платить не можем - рублей 10 за новость.

15 лет назад
Vladimirton
Владимир 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$10
30 дней
Большое спасибо Елене! Классный специалист!
Спасибо Владимиру за возможность поучаствовать в полезном деле. Мой плюс, как заказчику - корректен, внимателен, указания четкие. Приятно работать.

Заявки фрилансеров

helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад