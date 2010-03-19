Необходимы технические статьи, тематика Лакокрасочные материалы, описания , характеристики, необходимо в текстах ставить ссылки на подобные материалы с сайта. планируется около 100т знаков от вас цена , желательно портфолио(технические тексты)
Нужен рерайтинг текста
1.Нужно сделать рерайтинг текста пол. сог.
2. Нужна стилистическая, пунктуационная и орфографическая корректировка нескольких дополнительных текстов. Текст уже написан, нужна шлифовка.
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