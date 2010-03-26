Нужно 8-12 ENG статей о недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок254 просмотра

Требуется написание 8-12 статей, примерно по 2000 символов каждая.

Тематика - недвижимость за рубежом.

Но не просто текст-релама, а нужно статьи о том, как правильно искать недвижимость

(всякие нюансы, интересы, место положения и т.д.)

Интересует написание не дороже 3wmz /1k знаков.

без флуда please

Написание статей
15 лет назад
turbinaz
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$60
3 дня
Заказ выполнен в срок, по разумной цене и приятным слогом. Английский на хорошем уровне. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество! Буду рада продолжению!

Заявки фрилансеров

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад

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