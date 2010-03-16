Необходимы технические статьи, тематика Лакокрасочные материалы, описания , характеристики, необходимо в текстах ставить ссылки на подобные материалы с сайта. планируется около 100т знаков от вас цена , желательно портфолио(технические тексты)
Необходим рерайт статей
Необходим рерайт статей. Одна статья 2100 знаков.
Возможен также ваш уникальный текст (уникальное сканирование из любой тематики).
Необходимое условие: в статьях должны быть более менее корректно вписаны ключевые слова- "перепланировка" "согласование перепланировки" "перепланировка квартир" "порядок перепланировки" и другие которые будут предоставлены.
Статьи нужны для биржи статей.
Критерием КАЧЕСТВА статьи является, не красота написания, а прохождение модерации в Миралинкс.
Для начала нужно 100 статей.
Скажу сразу, общий объем необходимых статей большой, качество статей не важно, поэтому бюджет небольшой.
Ваши предложения
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