Необходим рерайт статей. Одна статья 2100 знаков.

Возможен также ваш уникальный текст (уникальное сканирование из любой тематики).

Необходимое условие: в статьях должны быть более менее корректно вписаны ключевые слова- "перепланировка" "согласование перепланировки" "перепланировка квартир" "порядок перепланировки" и другие которые будут предоставлены.

Статьи нужны для биржи статей.

Критерием КАЧЕСТВА статьи является, не красота написания, а прохождение модерации в Миралинкс.

Для начала нужно 100 статей.

Скажу сразу, общий объем необходимых статей большой, качество статей не важно, поэтому бюджет небольшой.

Ваши предложения