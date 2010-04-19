Нужны продающие тексты для сайта по тренингам!

Необходимо создать полностью текстовый контент для продающего сайта.

Сайт посвящен бизнес тренеру. Проведению тренингов личных и корпоративных.

Цель задания:

Текстом презентация работы тренера- красиво преподнести стиль его работы.

Релиз двух тренингов (продающий текст).

Комментарии автора (тренера) к видео презентации тренига.

Работа с разделом Вопросы и ответы ( у меня есть список вопросов и список ответы на них. Необходимо обыграть текст так чтобы ответ «продавал» тренинг, по которому и был задан этот вопрос.)

Также на сайте будут электронные товары, книги, диски, видео. О тренинге и с тренингом. К ним тоже сопровождающие продающие тексты.

Весь текст посвящен одной миссии ( те кто составлял такие тексты пойдет).

Весь текст конечно же построен от автора тренингов.

Основные разделы сайта в которые необходим текст:

Тренинги

Запись на тренинг (заказать тренинг)

О тренере

Вопросы и ответы

P.S.: Возможно написание текста продающей рассылки с Собскрайб.ру

Я даю концепцию и материал, человек из нее складывает 5 коротких рассылок. В рассылке реальные действенные советы, которые будущий клиент может применить сразу же в своей жизни, и понять насколько все это полезно и просто необходимо ему.

На в самой рассылке все сводится к тому что посетив мой курс, клиент…

Ну вы сами понимаете.

Предпочтение отдается тем людям которые имеют опыт написания подобных продающих услуги текстов и могу презентовать свои работы.

Так же составить небольшой - промо текст по моей тематике, чтобы было понятно как работает Копирайтер.