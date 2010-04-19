Необходимы технические статьи, тематика Лакокрасочные материалы, описания , характеристики, необходимо в текстах ставить ссылки на подобные материалы с сайта. планируется около 100т знаков от вас цена , желательно портфолио(технические тексты)
Нужны продающие тексты для сайта по тренингам!
Необходимо создать полностью текстовый контент для продающего сайта.
Сайт посвящен бизнес тренеру. Проведению тренингов личных и корпоративных.
Цель задания:
Текстом презентация работы тренера- красиво преподнести стиль его работы.
Релиз двух тренингов (продающий текст).
Комментарии автора (тренера) к видео презентации тренига.
Работа с разделом Вопросы и ответы ( у меня есть список вопросов и список ответы на них. Необходимо обыграть текст так чтобы ответ «продавал» тренинг, по которому и был задан этот вопрос.)
Также на сайте будут электронные товары, книги, диски, видео. О тренинге и с тренингом. К ним тоже сопровождающие продающие тексты.
Весь текст посвящен одной миссии ( те кто составлял такие тексты пойдет).
Весь текст конечно же построен от автора тренингов.
Основные разделы сайта в которые необходим текст:
Тренинги
Запись на тренинг (заказать тренинг)
О тренере
Вопросы и ответы
P.S.: Возможно написание текста продающей рассылки с Собскрайб.ру
Я даю концепцию и материал, человек из нее складывает 5 коротких рассылок. В рассылке реальные действенные советы, которые будущий клиент может применить сразу же в своей жизни, и понять насколько все это полезно и просто необходимо ему.
На в самой рассылке все сводится к тому что посетив мой курс, клиент…
Ну вы сами понимаете.
Предпочтение отдается тем людям которые имеют опыт написания подобных продающих услуги текстов и могу презентовать свои работы.
Так же составить небольшой - промо текст по моей тематике, чтобы было понятно как работает Копирайтер.
Выбранный исполнитель
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