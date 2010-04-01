Необходимо создать полностью текстовый контент для продающего сайта. Сайт посвящен бизнес тренеру. Проведению тренингов личных и корпоративных. Цель задания: Текстом презентация работы тренера- красиво преподнести стиль его работы. ...
Написать 10 статей
Доброго.
Требуется 10 статей по 2000 знаков без учета пробелов.
Статьи на тематику кулинария.
В каждой статье (не подряд) 3 ключа
рецепты
манная каша
рыбное меню
Цена установлена
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