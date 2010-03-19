Текст по теме "Багет" для багетной мастерской

Всем доброго дня.

Задача у нас с Вами не сказать, чтоб была очень сложная, но достаточно срочная (хотелось бы уложиться в 2-3 дня).

Нужно написать статью о багете, ориентированную на обычного обывателя.

Краткий план такой:

1. немного из истории возникновения багета и его использования;

2. какие используются породы дерева (из чего делается багет);

3. какие бывают виды багета (пластик, дерево, алюминий),

4. как подобрать багет (по каким критериям багет подбирают к работе).

Всё это не отдельными отрывками, а связно, в виде единого целого.

Хотелось бы от Вас получить желаемые сроки и стоимость.

Вот пример того, что уже есть, желательно писать в таком же стиле (тогда повысится Ваш шанс получить этот заказ, потому что такого вида текст руководство уже приняло):

Багетная мастерская

Все мы мечтаем о доме, интерьер которого способствует хорошему настроению и которым можно гордиться...

Офисом, сама обстановка которого делает работу сотрудников более эффективной...

Оказавшись в котором, гости не смотрят на дно чайной чашки, а просят провести короткую экскурсию и рассказать, как ЭТО создавалось...

Залог успеха любого интерьера - это стиль и детали. В этом контексте, оформление визуальных элементов интерьера в багет в первую очередь служит целям создания индивидуальной обстановки в Вашем доме и офисе.

В нашей багетной мастерской мы предлагаем Вам обширную и яркую коллекцию багета: от простого и доступного - до исключительного по качеству (и цене). Разные материалы, стили, фактуры - у нас есть из чего выбрать... Современное оборудование и профессионализм наших сотрудников служат одной цели - реализации Ваших идей в интерьерах или в уникальном подарке.

Специалисты мастерской окажут помощь в подборе и оформлении любых произведений искусства: фотографий, гобеленов, живописи, памятных документов, а также самых оригинальных артефактов и даже технических элементов...

В нашей мастерской практикуется индивидуальный подход к каждому клиенту - самые разборчивые клиенты могут приехать прямо к мастеру...

Кроме того, в нашей багетной мастерской Вы можете приобрести постеры различных жанров и тематики.