Логотип для настенных часов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт68 заявок1798 просмотров
#1$10

Логотип нужен в виде слова. 5-7 английских букв.

для настенных часов. будет наноситьс яна циферблат и упаковку.

изначально для победы в конкурсе необходимо прридумать само слово-название.

лого - рисовать пока не нужно.

это будет отдельной работой и оплачиваться не в рамках этого конкурса

15 лет назад
zakazchik
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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