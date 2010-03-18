Требуется написать: • Регламент и методику для службы сервисного обслуживания компьютерной техники, с приоритетом на работу с клиентом по Интернет-каналу. Цель сервисного обслуживания • Эффективная работа рабочих мест и компьютерной сети. • Уменьшение вероятности ...
Логотип для настенных часов
Логотип нужен в виде слова. 5-7 английских букв.
для настенных часов. будет наноситьс яна циферблат и упаковку.
изначально для победы в конкурсе необходимо прридумать само слово-название.
лого - рисовать пока не нужно.
это будет отдельной работой и оплачиваться не в рамках этого конкурса
Заявки фрилансеров
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