Приватный проект для Гонтаренко Ксения (Scorp13)

$36
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка137 просмотров

Нужно 2 SEO статьи для описания рубрики вечерних платьев

Каждая статья 3000-4000 знаков.

15 лет назад
Vladun
42 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$36
4 дня
Я очень доволен сотрудничеством. - полное понимание поставленной задачи; - очень быстрое выполнение; - качественный SEO текст Очень рекомендую.
Владислав - отличный заказчик. Очень четкое задание и оплата вовремя. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

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