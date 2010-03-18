Есть текст об IT, интернете 4 страницы, нужно его разбавить чтобы получилось 8 Страница примерно 2000 символов с пробелами За 4 страницы - 1000 руб или 33$
Требуется написание регламента сервисной службы
Требуется написать:
• Регламент и методику для службы сервисного обслуживания компьютерной техники, с приоритетом на работу с клиентом по Интернет-каналу.
Цель сервисного обслуживания
• Эффективная работа рабочих мест и компьютерной сети.
• Уменьшение вероятности выхода техники из рабочего режима.
• Увеличение надежности хранения данных
• Подготовка к восстановлению рабочего места после вероятного повреждения
Оборудование, подлежащее обслуживанию:
1. Компьютеры
2. Сетевое оборудование
3. Компьютерная периферия
a. Принтеры
b. Сканеры
c. Многофункциональные устройства
Направления деятельности сервисной службы
• Профилактическое техническое обслуживание компьютерной техники
• Администрирование рабочих мест, серверов, ЛВС
• Установка и настройка ПО
• Поддержка и обновление ПО
• Модернизация и плановый ремонт
• Замена расходных материалов
• Аварийные работы по программной части
• Аварийные работы по аппаратно-техническим вопросам
• Диагностика неисправностей и подготовка к списанию
Задачи документа и некоторые моменты, требующие внимания
Постановка работы сервисной службы в условиях большого города, фактическая минимизация времени нахождения сервис-инженера у заказчика, перенос работы по диагностике, обслуживанию и восстановлению на дистанционную работу по сети.
Должна быть прописана логика администрирования ЛВС и рабочих мест, примеры используемого программного обеспечения, его настройки.
Используемые операционные системы на рабочих местах Windows XP/Vista/7.
Операционные системы серверов Windows Server и Linux.
На рабочих местах желательно использовать административное разделение уровней доступа для уменьшения вероятностей вирусного поражения системных областей.
Сервера на клиентской стороне могут быть, но могут и не быть. При этом, в некоторых случаях клиенту можно рекомендовать установку сервера с тем или иным программным обеспечением для организации хранения данных или дистанционного администрирования, желательно рассмотреть возможность установки, настройки и использования сервера для дистанционной работы на базе бесплатного ПО
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