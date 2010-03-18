Требуется написание регламента сервисной службы

Требуется написать:

• Регламент и методику для службы сервисного обслуживания компьютерной техники, с приоритетом на работу с клиентом по Интернет-каналу.

Цель сервисного обслуживания

• Эффективная работа рабочих мест и компьютерной сети.

• Уменьшение вероятности выхода техники из рабочего режима.

• Увеличение надежности хранения данных

• Подготовка к восстановлению рабочего места после вероятного повреждения

Оборудование, подлежащее обслуживанию:

1. Компьютеры

2. Сетевое оборудование

3. Компьютерная периферия

a. Принтеры

b. Сканеры

c. Многофункциональные устройства

Направления деятельности сервисной службы

• Профилактическое техническое обслуживание компьютерной техники

• Администрирование рабочих мест, серверов, ЛВС

• Установка и настройка ПО

• Поддержка и обновление ПО

• Модернизация и плановый ремонт

• Замена расходных материалов

• Аварийные работы по программной части

• Аварийные работы по аппаратно-техническим вопросам

• Диагностика неисправностей и подготовка к списанию

Задачи документа и некоторые моменты, требующие внимания

Постановка работы сервисной службы в условиях большого города, фактическая минимизация времени нахождения сервис-инженера у заказчика, перенос работы по диагностике, обслуживанию и восстановлению на дистанционную работу по сети.

Должна быть прописана логика администрирования ЛВС и рабочих мест, примеры используемого программного обеспечения, его настройки.

Используемые операционные системы на рабочих местах Windows XP/Vista/7.

Операционные системы серверов Windows Server и Linux.

На рабочих местах желательно использовать административное разделение уровней доступа для уменьшения вероятностей вирусного поражения системных областей.

Сервера на клиентской стороне могут быть, но могут и не быть. При этом, в некоторых случаях клиенту можно рекомендовать установку сервера с тем или иным программным обеспечением для организации хранения данных или дистанционного администрирования, желательно рассмотреть возможность установки, настройки и использования сервера для дистанционной работы на базе бесплатного ПО