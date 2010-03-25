Написать статьи (деловые услуги)

Требуется рерайтинг нескольких текстов (несколько тысяч знаков), про шаманские растения (энтеогены). Возможно дальнейшее сотрудничество, и много заказов. Исходные тексты у меня есть. Высокий процент уникальности - НЕ обязателен. Проект подойдет начинающим ...