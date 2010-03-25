Написать статьи (деловые услуги)

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Завершен17 заявок338 просмотров

Нужно написать 10 статей, тема - деловые услуги.

В случае удачного сотрудничества в дальнейшем потребуется продолжить написание и публикацию страниц на сайт. Сайт работает на Wordpress.

WordPress
15 лет назад
SolidPlanner
Антон 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 минут назад
15 лет назад
$60
2 дня
Александр выполнил работу в указанном стиле, с соблюдением оговоренных сроков. Рекомендую к сотрудничеству и продолжаем :)
Приятный заказчик. Четко поставленная задача+культура общения+своевременная оплата=сплошной позитив! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 минут назад
15 лет назад
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