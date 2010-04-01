Приватный проект.

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15 лет назад
OlgaMalinina
38 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

aniel
45 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Как всегда - замечательная работа и очень легкое сотрудничество. Исполнитель, на которого можно положиться, зная, что задача будет выполнена качественно и в срок.
СПАСИБО! Спасибо за работу, за отношение и за то, что есть такие работодатели на этой бирже! С удовольствием работаю и это ведь отлично сказывается на результат. Всем рекомендую этого заказчика! Получите массу опыта, положительных эмоций и денежку вовремя!)

Заявки фрилансеров

aniel
45 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

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