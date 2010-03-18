Требуется написать текст письма

Необходимо написать текст обращения (объемом не более А4, 12-м шрифтом) в российские киностудии о просьбе взять на себя прокат фильма

Я и Орсон Уэллс.

Требуется уверенное, убедительное письмо, которое продюсеры не оставят без внимания, поскольку прием заявок на мировой прокат данного фильма заканчивается через 10 дней, а сбор петиций особой пользы не принесли.

Упор конечно нужно сделать на новую звезду Голливуда - Зака Эфрона (Классный Мьюзикл, Папе снова 17)

Петиция на показ в России собирается здесь: http://www.thepetitionsite.com/1/quotme-and-orson-wellesquot-in-russia.htm