Нужно написать 10 статей, тема - деловые услуги. В случае удачного сотрудничества в дальнейшем потребуется продолжить написание и публикацию страниц на сайт. Сайт работает на Wordpress.
8 статей на тему туризма
Нужно написать статьи. 8 штук 2000 - 2500 символов. 4 статьи на тему туризма и путешествий. 4 статьи - здоровье, здоровый образ жизни. 95 - 100 % уникальности. Статьи должны быть интересными, заинтерисовывать посетителей сайта. Работа довольно срочная. Предлагайте цены и сроки.
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