Статьи о экономике (Проект для Каленовой А)

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Закрыт1 заявка87 просмотров

Для новостного портала нужно написать 10 статей по 2000 включая пробелы.

Оплата после выполнения работы - 15$/

15 лет назад
annsmith
Анна 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

enot_iodo
Анна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

enot_iodo
Анна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
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