Нужно написать несколько статей про контактные лин

Про контактные линзы для глаз

и написать не просто статью

а статью с вариациями

то есть написать статью, которую потом можно будет размножить и читабельность не потеряется

Экологическое [положение на нашей планете| состояние Земли] [порядочно портится с каждым днём| ухудшается постоянно]....

нужно 3 разных статьи обьемом каждая в 6-10к текста

пишите сумму за 1к текста

и ОБЯЗАТЕЛЬНО примеры подобных статей