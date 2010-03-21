Требуются ответственные люди для ведения переписки. Необходимо иметь свободное время. чтобы заниматься этой работой (не меньше 3 часов в день). Наличие ICQ обязательно. Также необходимо обладать эрудицей, чтобы быть в состоянии вести переписку по разным ...
Рерайт новостей
Нужен рерайт десяти новостей. Тематика страхование. Материал предоставляется. Каждая новость 1000-1500 знаков без пробелов.
Требование - не менее 80% уникальности по Адвего.
По итогам работы возможно долгосрочное сотрудничество.
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