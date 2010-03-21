Рерайт новостей

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Завершен53 заявки569 просмотров

Нужен рерайт десяти новостей. Тематика страхование. Материал предоставляется. Каждая новость 1000-1500 знаков без пробелов.

Требование - не менее 80% уникальности по Адвего.

По итогам работы возможно долгосрочное сотрудничество.

15 лет назад
komarov_boris
Борис 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
15 лет назад
$8
1 день
Полностью доволен работой Александра. Буду обращаться и в будущем.
Работа с Борисом - одно удовольствие. Четко поставленное задание, своевременная оплата, культура в общении. Приятно работать с таким человеком!

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
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