Пять статей про средства рекламы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок246 просмотров

Нужны статьи про различные виды рекламы.

В первую очередь, статьи для тех, кто знает виды рекламы, а не для тех, кто хочет искать информацию в инете.

Все статьи должны иметь одинаковую структуру, в полной степени описывать конкретный вид (средство) рекламы.

Например, статья на тему "наружная реклама" "вывески" должна быть следующего вида:

Структура страницы:

1. Описание рекламного средства

2. Назначение рекламного средства

3. Способ оформления

4. Конструкционное описание рекламного средства

5. Варианты оснащения рекламного средства

6. Изображения (очень желательно)

Примерно также и все виды. Всего статей более 100. Сначала нужно будет ***, далее в день по 1-3 шт.

Статья должна быть как минимум 1000 знаков, максимум на ваше усмотрение, четко объяснять каждый вид рекламы, должны быть примеры 4 картинок вида с западных сайтов, т.е. не из России или рисованные. Более конкретные средства дам в виде списка. Он будет потом еще расширятся.

Указывайте цену за статью, раздел и кол-во статей, которые сможете грамотно описать.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: т.к. цены сильно разнятся, поэтому, прошу, указывайте что готовы делать, рерайт или написание новой статьи (копирайт).

Не нужны статьи, которые будут просто содержать собранную ото всюду информацию или много лишней для увеличения знаков. Все должно быть в меру (ни больше, ни меньше), как для учебника.

Для пробы закажу одну статью. Оплата происходит после проверки на качество и уникальность.

Список средств дам.

Написание статей
15 лет назад
delaemhorosho
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$20
2 дня
Все сделано быстро и отлично.
Очень приятно работать с Максимом. Всегда четко, быстро и корректно. Спасибо за возможность.

Заявки фрилансеров

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад

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