Требуются ответственные люди для ведения переписки. Необходимо иметь свободное время. чтобы заниматься этой работой (не меньше 3 часов в день). Наличие ICQ обязательно. Также необходимо обладать эрудицей, чтобы быть в состоянии вести переписку по разным ...
Откомментировать фотографиии в ВКонтакте
Необходимо прокомментировать фотографии на сайте ВКонтакте по определенному образцу. Общее количество фотографий порядка 5 тыс. Срок - до пятницы.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $1000Копирайтинг43 заявкиЗакрыт15 лет назад
Ищу фрилансера со знанием английского языка для комментирования англоязычных блогов. Я даю ссылки на блоги, вам нужно их комментировать. Комментарий должен быть осмысленный (чтобы его не удалили). Предлагайте свои цены за такой комментарий.Копирайтинг15 заявокЗакрыт15 лет назад
Про контактные линзы для глаз и написать не просто статью а статью с вариациями то есть написать статью, которую потом можно будет размножить и читабельность не потеряется Экологическое [положение на нашей ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт15 лет назад
Написать эссе до вторника по плану и темам которые находятся в приложении.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен рерайт десяти новостей. Тематика страхование. Материал предоставляется. Каждая новость 1000-1500 знаков без пробелов. Требование - не менее 80% уникальности по Адвего. По итогам работы возможно долгосрочное сотрудничество.Завершен15 лет назад
1 страница инструкции по применению для таблеток для похудения с английского на русскийКопирайтинг27 заявокЗакрыт15 лет назад
Для продвижения сайтов статьями нужны статьи: грамотное описание, предназначение, преимущества("")..., наличие ключивеков, вообщем статьи должны быть завлекательными. Примерно по 3000 знаков. Укажите пожалуйста цену за 1. Сайтов 6. Нужно для ...Завершен15 лет назад
Нужно написать статью о лечении сколиоза у детей (от 5-7 до 14-16 лет).Объем: ~3000 знаков. В статье осветить след. моменты: - симптомы и диагностика - характерное течение болезни - классические методы ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Есть 6 статей, нужно сделать для них по 20 рерайтов с сохранением набора и количества ключевиков. Рерайты делаем программкой (например Article Clone Easy ) рабочий проект-файлик прикладываем к сгенеренным статьям. С предложениями ...Завершен15 лет назад
Для новостного портала нужно написать 10 статей по 2000 включая пробелы. Оплата после выполнения работы - 15$/Закрыт15 лет назад