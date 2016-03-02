Копирайт 10 статей по строительной тематике

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен23 заявки526 просмотров

Всех приветствую!

Нужен копирайт для 10 статей с кол-ом символов 1000-2000. Общая тематика сайта - наливные полы.

Если понравится работа, но дальнейшее сотрудничество надолго типа постоянный клиент )

Оплата с ЯД.

Жду заявок на почту и на лансере. Можно также писать в аську - 440696632.

15 лет назад
SeO_fes
Шамиль 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

daisy0104
Ксения 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$40
2 дня
Работа полностью устроила и было выполнено в срок!
Интересные задания, моментальная оплата, масса положительных эмоций. Сотрудничество прошло на УРА!

Заявки фрилансеров

daisy0104
Ксения 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад

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