Приватный проект для Ямпольская Галина (solla)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки216 просмотров

Копирайт - 13 000 знаков. Срок - 2 дня.

15 лет назад
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$20
2 дня
Все отлично, спасибо большое!
Понравилось работать с профессионалом. Спасибо за возможность. Буду рада продолжению сотрудничества.

Заявки фрилансеров

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен текст на главную страницу.

    $8

    Необходим текст на главную страницу интернет магазина для коллекционеров marki-spb.ru. Объем текста 2000 символов, ключевые фразы: магазин для коллекционеров, интернет магазин для коллекционеров. Спасибо за внимание.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Комментирование англоязычных блогов

    Ищу фрилансера со знанием английского языка для комментирования англоязычных блогов. Я даю ссылки на блоги, вам нужно их комментировать. Комментарий должен быть осмысленный (чтобы его не удалили). Предлагайте свои цены за такой комментарий.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно написать несколько статей про контактные лин

    Про контактные линзы для глаз и написать не просто статью а статью с вариациями то есть написать статью, которую потом можно будет размножить и читабельность не потеряется Экологическое [положение на нашей ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайт новостей

    Нужен рерайт десяти новостей. Тематика страхование. Материал предоставляется. Каждая новость 1000-1500 знаков без пробелов. Требование - не менее 80% уникальности по Адвего. По итогам работы возможно долгосрочное сотрудничество.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Статьи

    Для продвижения сайтов статьями нужны статьи: грамотное описание, предназначение, преимущества("")..., наличие ключивеков, вообщем статьи должны быть завлекательными. Примерно по 3000 знаков. Укажите пожалуйста цену за 1. Сайтов 6. Нужно для ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написать статью о детском сколиозе

    Нужно написать статью о лечении сколиоза у детей (от 5-7 до 14-16 лет).Объем: ~3000 знаков. В статье осветить след. моменты: - симптомы и диагностика - характерное течение болезни - классические методы ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайт статей

    Есть 6 статей, нужно сделать для них по 20 рерайтов с сохранением набора и количества ключевиков. Рерайты делаем программкой (например Article Clone Easy ) рабочий проект-файлик прикладываем к сгенеренным статьям. С предложениями ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад