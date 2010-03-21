Копирайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен23 заявки366 просмотров

Необходим копирайт 10 000 знаков на тематику Квартирный вопрос.

15 лет назад
nessi
40 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$20
4 дня
Анастасия великолепно справилась с заданием! Ставлю 10 баллов! Выполнено раньше срока, качественно и грамотно.
отлично

Заявки фрилансеров

angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад