Приватный проект для Skazo4nitsa

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки155 просмотров

Написать 5 уникальных текстов для сайта по медицинской тематике. ТЗ по почте.

15 лет назад
mtronic
Виктор 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Skazo4nitsa
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
Екатерина выполняет свою работу отлично, без нареканий! Проект был сделан в кратчайшие сроки, за что ей очень благодарен! А объемы были весьма большие. ТЗ было сложным, нужно было учесть много особенностей и выполнить много требований в нелёгкой seo-тематике! При этом сохранена стилистика публицистического текста и соблюдены правила русского языка. Буду сотрудничать с ней и в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Skazo4nitsa
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад