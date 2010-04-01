Придумать название ВПН сервиса

# 1 — $ 20

Добрый день!

Я предлагаю услугу защищенного VPN соединения для индивидуальных пользователей в США.

Основной упор надо сделать именно на то, что соединение является защищенным.

Будет хорошо, если подчеркнуть простоту и доступность сервиса.

Примерные ключевые слова: vpn, secure, line. Но их использовать совсем не обязательно.

Мне требуется яркое, запоминающееся название (из которого можно сделать домен) + слоган на английском языке.

Спасибо!