Придумать название ВПН сервиса

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен25 заявок982 просмотра
#1$20

Добрый день!

Я предлагаю услугу защищенного VPN соединения для индивидуальных пользователей в США.

Основной упор надо сделать именно на то, что соединение является защищенным.

Будет хорошо, если подчеркнуть простоту и доступность сервиса.

Примерные ключевые слова: vpn, secure, line. Но их использовать совсем не обязательно.

Мне требуется яркое, запоминающееся название (из которого можно сделать домен) + слоган на английском языке.

Спасибо!

15 лет назад
andreisokal
Сокол 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Победитель конкурса

aleksgal
56 лет
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
#1
Александра предложила интересное, качественное название и огромное количество слоганов, за что ей большое спасибо!
Прекрасный заказчик! Адекватный, ответсвенный и приятный в общении человек. Быстрое принятие решений и моментальная оплата. Приятно работать с такими людьми.

Заявки фрилансеров

aleksgal
56 лет
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
#1