Текст для раздела "Безопастность"

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Завершен6 заявок180 просмотров

Требуется текст для раздела на сайте netera.com.ua - "Безопастность".

Требования:

Описания что сайт не распространяет приватную информацию о клиентах, проектах и.т.д.

15 лет назад
neterastudio
Александр 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$6
1 день
Хорошо написала текст. Быстро уловила суть.
Одни положительные моменты от сотрудничества с Александром. Оплата была произведена незамедлительно.

Заявки фрилансеров

angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад