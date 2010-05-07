Статьи для сайта, автомобильной тематики.

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Завершен19 заявок307 просмотров

Добрый день всем.

Нужны несколько статей для сайта автомобильной тематики, оптимизированные под поисковые запросы. Возможен копирайт статей с других сайтов, главное уникальность текста и интерес самой статьи.

Адрес сайта по запросу.

Оплата только рубли.

15 лет назад
bmwkarlson
Владимир 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
15 лет назад
$80
6 дней
Слаженная работа, четкое понимание задачи. Все вовремя и в срок. Тексты качественные. Впрочем, на это и рассчитывал, обращаясь к Владу. Спс
Хороший заказчик. Понятное тз, отвечает на вопросы и оплата сразу. С ув., Владислав :)

Заявки фрилансеров

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
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