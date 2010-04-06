Разработка названия для Агентства путешествий

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен97 заявок2813 просмотров
#1$35

Придумать название для Агентства путешествий.

бриф и требования прилагаются.

Помните главное не количество, а качество!

Как только название будет утверждено, победитель получает оплату!

Заранее благодарна всем участникам конкурса :)

Все заявки скрыты от других конкурсантов. Можно писать ваши предложения прямо здесь

Еще один аспект! Что бы название еще не было использовано в Тюмени или в России. То есть если есть такая фирма и она гуглица и на яндексе тоже есть, нет смысла делать дубликат. Нужны только свежие Идеи!

Еще раз заранее всем благодарна!

Ребята, вы читаете приложенный к конкурсу Бриф?

Неужели Агентство путешествий можно называть" Скатертью дорога" чуть ли "а не пошли бы вы" ))))

Дорогие мои любимые добавлю еще один ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ПУНКТ:

перед тем как прислать мне название Агентства путешествий произнесите его вслух нескольколько раз, и если название вам понравится, то можете присылать мне :)))

Еще раз всем благодарна :)))

15 лет назад
Kenga-and-little
Гуля 
52 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Победитель конкурса

Terra-bit
Дан 
44 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
#1
Спасибо Елене, работой осталась довольна. Конкурсных работ представила больше, чем все остальные вместе взятые, очень профессиональна в своей сфере. хочется работать с ней снова. твёрдая "Десятка" )))
Гуля - прекрасный работодатель. Невероятно отзывчивый и интересный человек. Я участвую уже не в первом ее проекте и очень довольна сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

Terra-bit
Дан 
44 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
#1

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