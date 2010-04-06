Нужен самостоятельный человек на долгий срок сотрудничества который будет брать тексты с ведущих англоязычных сайтов на тему онлайн казино, спрашивал у нас, если тема актуальна и нужна нам, если да то рерайтить(тоже на английском) ...
Разработка названия для Агентства путешествий
Придумать название для Агентства путешествий.
бриф и требования прилагаются.
Помните главное не количество, а качество!
Как только название будет утверждено, победитель получает оплату!
Заранее благодарна всем участникам конкурса :)
Все заявки скрыты от других конкурсантов. Можно писать ваши предложения прямо здесь
Еще один аспект! Что бы название еще не было использовано в Тюмени или в России. То есть если есть такая фирма и она гуглица и на яндексе тоже есть, нет смысла делать дубликат. Нужны только свежие Идеи!
Еще раз заранее всем благодарна!
Ребята, вы читаете приложенный к конкурсу Бриф?
Неужели Агентство путешествий можно называть" Скатертью дорога" чуть ли "а не пошли бы вы" ))))
Дорогие мои любимые добавлю еще один ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ПУНКТ:
перед тем как прислать мне название Агентства путешествий произнесите его вслух нескольколько раз, и если название вам понравится, то можете присылать мне :)))
Еще раз всем благодарна :)))
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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