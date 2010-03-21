Рерайт англоязычных текстов(казино, азартные игры)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок311 просмотров

Нужен самостоятельный человек на долгий срок сотрудничества который будет брать тексты с ведущих англоязычных сайтов на тему онлайн казино, спрашивал у нас, если тема актуальна и нужна нам, если да то рерайтить(тоже на английском)

первый этап на 500К-1000К знаков.

в дальнейшем постепенный рерайт и копирайт на постоянной основе.

скидывайте свои предложения и координаты в личку и тут не забывайтесь отмечаться, чтобы потом легче было сделать донабор райтеров в связи с увеличением объемов

(больше 2.5уе за 1000зн не рассматриваются заявки)

15 лет назад
dvdshka
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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