Рерайт англоязычных текстов(казино, азартные игры)

Нужен самостоятельный человек на долгий срок сотрудничества который будет брать тексты с ведущих англоязычных сайтов на тему онлайн казино, спрашивал у нас, если тема актуальна и нужна нам, если да то рерайтить(тоже на английском)

первый этап на 500К-1000К знаков.

в дальнейшем постепенный рерайт и копирайт на постоянной основе.

скидывайте свои предложения и координаты в личку и тут не забывайтесь отмечаться, чтобы потом легче было сделать донабор райтеров в связи с увеличением объемов

(больше 2.5уе за 1000зн не рассматриваются заявки)