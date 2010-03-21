Придумать название для Агентства путешествий. бриф и требования прилагаются. Помните главное не количество, а качество! Как только название будет утверждено, победитель получает оплату! Заранее благодарна всем участникам конкурса ...
Копирайт на тему Айкидо
Для сайта регионального отделения Айкидо Есинкан необходимо написать несколько СЕО текстов по ключевым фразам (пример самомборона, самозащита, самоборона для женщин и т.п.). Интересуют исполнители которые разбираются в вопросе, просто хороший литературный слог человека не сталкивающегося с восточными единоборствами не нужен. Оплата ТОЛЬКО в WMR. Огромная просьба цены за статьи писать именно в этой валюте.
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