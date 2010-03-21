Копирайт на тему Айкидо

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Закрыт8 заявок204 просмотра

Для сайта регионального отделения Айкидо Есинкан необходимо написать несколько СЕО текстов по ключевым фразам (пример самомборона, самозащита, самоборона для женщин и т.п.). Интересуют исполнители которые разбираются в вопросе, просто хороший литературный слог человека не сталкивающегося с восточными единоборствами не нужен. Оплата ТОЛЬКО в WMR. Огромная просьба цены за статьи писать именно в этой валюте.

15 лет назад
b-u-y-e-r
Виталий 
54 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

veronica_franco
Хаес 
33 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-1)
15 лет назад
$2
2 дня

Заявки фрилансеров

veronica_franco
Хаес 
33 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-1)
15 лет назад

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