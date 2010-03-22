Требуется SEO-копирайтер для написания уникальных описаний товаров. По каждому товару есть параметры, фото и описание. Надо: для каждого товара написать уникальное описание, название, тайтл и деск. Длина самого описания - 300 ...
Написать биографию в прикольном стиле
Добрый день! Нужно написать несколько небольших текстов для сайта. В стиле "Дани Шеповалова" (кто помнит такого, кто не помнит - подскажу). Основной текст - биография (на главную страницу) В 15-20 предложениях. Дальше посмотрим еще что можно написать. главное требование - нужен 100% стебный текст
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг8 заявокЗакрыт15 лет назад
Пример термина: БРУКСИЗМ (brucsismus) Непроизвольный скрежет или хруст зубов ночью. При возникновении подобного в течение дня, говорят обруксомании. ссылку на сайт с терминами предоставлю после договоренности о работе. ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Необходимо написать 15 коротких статей на тему пиццы. Объемы и подробности при выборе кандидата.Завершен15 лет назад
Нужно написать два текста о компании занимающейся созданием и продвижением сайтов. На главную страницу сайта примерно 500-700 символов. Расширенный вариант примерно 1500-2000, оптимизированный под ключи. Текст должен быть коротким, лаконичным, полностью отражающим суть и ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен рерайт новостей и статей технической тематики - системы видеонаблюдения, видеокамеры и так далее. возможно постоянное сотрудничество в дальнейшем. отдам предпочтение исполнителю с портфолио, в котором содержатся примеры подобных работ.Завершен15 лет назад
Рерайт статейЗавершен7 лет назад
Для сайта регионального отделения Айкидо Есинкан необходимо написать несколько СЕО текстов по ключевым фразам (пример самомборона, самозащита, самоборона для женщин и т.п.). Интересуют исполнители которые разбираются в вопросе, просто хороший литературный слог человека не ...Закрыт15 лет назад
- $35
Придумать название для Агентства путешествий. бриф и требования прилагаются. Помните главное не количество, а качество! Как только название будет утверждено, победитель получает оплату! Заранее благодарна всем участникам конкурса ...Завершен15 лет назад
Нужен самостоятельный человек на долгий срок сотрудничества который будет брать тексты с ведущих англоязычных сайтов на тему онлайн казино, спрашивал у нас, если тема актуальна и нужна нам, если да то рерайтить(тоже на английском) ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен неглубокий рерайт (порядка двадцати-тридцати процентов от текста). Нудно десять новостей в день до 1000 знаков. Хотелось бы узнать ваши возможности и расценки.Копирайтинг39 заявокЗакрыт15 лет назад