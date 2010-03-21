Написать текст "О компании"

Нужно написать два текста о компании занимающейся созданием и продвижением сайтов. На главную страницу сайта примерно 500-700 символов. Расширенный вариант примерно 1500-2000, оптимизированный под ключи.

Текст должен быть коротким, лаконичным, полностью отражающим суть и идеологию компании.

подробности при общении с кандидатами.