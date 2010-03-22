Бюджет предполагает написание текстов - объем около 300 тысяч симв. Тематики разные. Сроки предполагают выполнение около 10-15 к в день (но это цифра не константа). Большая часть текстов - под ключи разной степени ...
Сценарий для кондитерской фабрики + изг. ролика
Всем талантам доброе время суток, нужен сценарий для кондитерской фабрики , желательно пару вариантов, после согласования сценария нужен будет постановочный ролик, продолжительность 15 сек , бюджет ролика сформируется после согласования сценария, пишите e-mail:[email protected] вся подробная информация при переписке
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