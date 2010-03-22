Сценарий для кондитерской фабрики + изг. ролика

Добрый день! Нужно написать несколько небольших текстов для сайта. В стиле "Дани Шеповалова" (кто помнит такого, кто не помнит - подскажу). Основной текст - биография (на главную страницу) В 15-20 предложениях. Дальше посмотрим еще что ...