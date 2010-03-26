Написание статей на тему Аналитика

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  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок205 просмотров

Вполне допустимо взять новости и сделать нормальный рерайт. Аналитика - всего: финансовая, политическая и т.д.

Цены - до 0,7$/1000 (нормально для начинающих)

Сроки - не жмут. Объем каждой статьи - не меньше 700 символов. Желательно поменьше воды, но и заумных терминов не нужно. Кто заинтересуется - могу дать ссылку на блог, в который пойдут статьи

Выберу нескольких исполнителей, или одного, кто сможет написать хотя бы 5 статей до пятницы

Написание статей
15 лет назад
mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$4
2 дня
Отличная работа, Анастасия всегда на связи и приятна в общении - одни плюсы
Алексей очень хороший заказчик. Проверка и оплата была произведена моментально.
dreamy
89 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$3
3 дня
Отличная работа, сделана раньше срока и в точно оговоренном объеме - не может не радовать!
Отличный заказчик. Коммуникабельный и обязательный.
Gold_Sister
34 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Александра порадовала оперативностью и качеством работы, а также хорошим чувством юмора, что тоже немаловажно. Надеюсь будем и дальше сотрудничать!
Работать с человеком легко и приятно)))

Заявки фрилансеров

angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
dreamy
89 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
Gold_Sister
34 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад

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