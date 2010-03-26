Написание статей на тему Аналитика

Вполне допустимо взять новости и сделать нормальный рерайт. Аналитика - всего: финансовая, политическая и т.д.

Цены - до 0,7$/1000 (нормально для начинающих)

Сроки - не жмут. Объем каждой статьи - не меньше 700 символов. Желательно поменьше воды, но и заумных терминов не нужно. Кто заинтересуется - могу дать ссылку на блог, в который пойдут статьи

Выберу нескольких исполнителей, или одного, кто сможет написать хотя бы 5 статей до пятницы