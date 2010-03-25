Нужны статьи на строительную тематику

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок144 просмотра

Темы: тротуарная плитка, стеновой камень, КОНСТРУКЦИОННЫЕ КАМНИ С ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ, КОНСТРУКЦИОННЫЕ КАМНИ С ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, Благоустройство городских територий, Строительство дорог, Дорожный бордюр,: статей нужно на каждую тему 2 шт. от 2000 до 3500 знаков.

15 лет назад
pcgatchina
Антон 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад
$50
3 дня
Юля молодец! заказ выполнен ранее назначенного срока, цены супер, советую всем обращаться именно к ней. Спасибо за проделанную работу! Все тексты уникальны на 100%.
Антон очень приятный и вежливый заказчик. Четко поставленная задача и своевременная оплата характеризуют его с лучшей стороны. Самые приятные впечатления от сотрудничества. Обращайтесь.

Заявки фрилансеров

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад

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