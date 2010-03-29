Требуются тезисы доклада на Международную научно-практическую конференцию. Тематика: Перспективы информационных систем Теория вероятностей и математическая статистика Математическое моделирование Прикладная математика Вычислительная техника и программирование Программное обеспечение ...
Приватный проект для Елены Довгаль
Несколько статей по ТЗ
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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