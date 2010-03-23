Нужны статьи (под ключи)

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Закрыт5 заявок238 просмотров

Нужно 13 текстов по 1000 - 1500 симв.

тема - принадлежности для детей (стульчики, кроватки и т.п) Можно делать рерайт описаний с других сайтов, вставляя необходимые ключи и вспомогательные словосочетания.

плотность не высокая.

пишите кол-во текстов, кот. сможете сделать до 21 по МСк

оплата 2$/1000 симв.

15 лет назад
owei_work
Ларсон 
41 год
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранные исполнители

FreelanceKP
Татьяна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Wellwrite
Елена 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

FreelanceKP
Татьяна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
Wellwrite
Елена 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

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